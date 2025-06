Movimento nos aeroportos portugueses atingiu máximo histórico em julho

Desde o início do ano que os passageiros movimentados nos aeroportos portugueses aumentaram 25,2% face ao mesmo período de 2022, sendo que a infraestrutura de Lisboa "movimentou 50,0% do total de passageiros (19,1 milhões), tendo crescido 27,1% quando comparado com o mesmo período de 2022". E, o aeroporto do Porto "concentrou 22,4% do total de passageiros movimentados e aumentou 25,7%, enquanto o de Faro registou um crescimento de 19,2%.