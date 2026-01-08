Mário Centeno manifesta disponibilidade para se candidatar a vice-presidente do BCE

Mário Centeno será o candidato oficial de Portugal ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu, revelou o próprio ao ECO.“Incentivado por contactos europeus mantidos durante o período em que exerci funções como Governador do Banco de Portugal, manifestei junto dos líderes europeus a minha disponibilidade para me candidatar ao cargo de Vice Presidente do Banco Central Europeu, em que mantive informado o Governo português“, afirma o antigo ministro das Finanças e ex-Governador do Banco de Portugal.“A candidatura, a formalizar amanhã pelo Governo português, integra-se no meu persistente contributo para o aprofundamento da integração europeia, sustentado na experiência adquirida ao longo do meu percurso profissional. Após mais de três décadas no Banco de Portugal e perto de dez anos em funções de representação na União Europeia, incluindo enquanto Presidente do Eurogrupo, a possibilidade de assumir o cargo de Vice Presidente do BCE representa um desafio para o qual me sinto motivado e qualificado”, explica o ex-governante, que terá a concorrência de pelo menos outros cinco candidatos."Após mais de três décadas no Banco de Portugal e perto de dez anos em funções de representação na União Europeia, incluindo enquanto Presidente do Eurogrupo, a possibilidade de assumir o cargo de Vice Presidente do BCE representa um desafio para o qual me sinto motivado e qualificado", garante Centeno.De acordo com o ECO, o apoio do Governo ficou garantido na sua totalidade muito recentemente, após tanto o primeiro-ministro como o ministro das Finanças terem admitido a candidatura de Centeno, que diz que “esta eleição ocorre num contexto político desafiante e o seu desfecho é incerto, dada a possibilidade de vários candidatos e os equilíbrios regionais subjacentes". "Ao mesmo tempo, ela representa uma oportunidade determinante para afirmar Portugal num dos mais relevantes centros de decisão europeus", acrescentou.Centen.Mário Centeno é "possível candidato" à vice‑presidência do BCE, diz Miranda Sarmento. O prazo para os Estados-membros apresentarem os seus candidatos à vice-presidência do Banco Central Europeu termina esta sexta-feira, 9 de janeiro. O cargo ficará vago no final de maio, quando o espanhol Luis de Guindos terminar o mandato.Para dia 19 de janeiro está marcada uma reunião do Eurogrupo, de onde poderá sair o nome que será proposto para que o processo avance. .Centeno no BCE? Sarmento diz que Governo apoia sempre candidatura de portugueses.Centeno pode suceder a Luis de Guindos na vice-presidência do BCE