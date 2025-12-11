Mário Centeno é "possível candidato" à vice‑presidência do BCE, diz Miranda Sarmento

Mário Centeno surge como "possível candidato" à vice‑presidência do Banco Central Europeu, afirmou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, garantindo que Portugal está disponível para o apoiar no processo."É um possível candidato, mas não existe uma confirmação oficial", declarou Miranda Sarmento em entrevista à Bloomberg, em Bruxelas, onde decorre a reunião do Eurogrupo que dá início à sucessão Luis de Guindos, cujo mandato termina em maio.O ministro acrescentou que, surgindo a oportunidade, o Governo irá "apoiar qualquer português para esta posição ou qualquer outra posição".Segundo a Bloomberg, Centeno — cujo mandato no Banco de Portugal terminou em outubro — manifestou interesse na vaga e contactou várias autoridades europeias e membros do Governo nas últimas semanas para sinalizar a sua disponibilidade.Na corrida pelo lugar, aparecem também candidatos da Grécia (Christina Papaconstantinou), Finlândia (Olli Rehn), Letónia (Martins Kazaks) e Croácia (Boris Vujcic). Questionado sobre opções alternativas caso não haja sucesso nesta nomeação, Miranda Sarmento afirmou que "se, por algum motivo, a vaga não for preenchida por um possível candidato português, veremos se há algum candidato disponível para novas vagas. E repetiremos este processo, mas uma posição de cada vez", concluiu..Centeno pode suceder a Luis de Guindos na vice-presidência do BCE