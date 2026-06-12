Mundial 2026 pode acrescentar 7,9 mil milhões ao PIB da América do Norte, mas Portugal também retira proveito

O Campeonato do Mundo FIFA 2026, disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, deverá gerar um impulso económico temporário significativo na América do Norte, com um impacto estimado em cerca de 9,1 mil milhões de dólares (7,9 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) no PIB dos três países durante o período de competição, segundo um estudo da Allianz Trade.

A consultora estima que os efeitos se concentram sobretudo no turismo, hotelaria, transportes e serviços ligados ao consumo dos visitantes.

Os Estados Unidos, como principal anfitrião (78 dos 104 jogos), deverão ser os maiores beneficiários em termos absolutos, com um contributo estimado de cerca de 5,3 mil milhões de euros para o PIB — perto de 0,1 pontos percentuais do crescimento dos EUA durante o período. Cidades como Nova Iorque/Nova Jérsia, Los Angeles, Dallas e Miami poderão registar aumentos notáveis na procura hoteleira e em gastos em retalho e entretenimento, embora limitações de vistos, capacidade de transporte e grandes distâncias possam reduzir o efeito agregado.

O México deverá registar o maior ganho proporcional ao tamanho da sua economia, com um acréscimo estimado de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros no PIB (cerca de 0,3%). A Cidade do México, Guadalajara e Monterrey esperam forte procura interna e internacional, beneficiando da cultura futebolística local, apesar de desafios infraestruturais e preocupações de segurança.

O Canadá, por sua vez, poderá ver um aumento de cerca de 1,1 mil milhões de euros no PIB (0,2%), com Toronto e Vancouver entre as regiões mais favorecidas, ainda que limitações de alojamento possam provocar subidas expressivas de preços, salienta a consultora.

A Allianz Trade estima que o investimento ligado ao turismo durante o torneio poderá rondar os 6,9 mil milhões de euros na região, dos quais 5,9 mil milhões provenientes de visitantes internacionais e o valor restante do turismo doméstico. Gastos públicos com segurança também contribuirão para a atividade, enquanto os ganhos com infraestruturas serão limitados, dado que a maior parte dos investimentos relevantes já estava concluída antes do evento.

Para Portugal, o efeito será indireto e localizado. As exportações para os três mercados anfitriões — que em 2025 totalizaram cerca de 10,4 a 12,1 mil milhões de euros em bens — podem registar um impulso temporário. Setores com maior probabilidade de beneficiar incluem agroalimentar e bebidas (nomeadamente vinho), têxtil, vestuário e calçado, e mobiliário e artigos para hotelaria. Ainda assim, a Allianz Trade sublinha que o impacto será pontual e concentrado em segmentos específicos, sem efeito material na trajetória de crescimento da economia portuguesa.