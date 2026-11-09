Municípios transmontanos reclamam 348 milhões de euros em impostos às concessionárias de energia

As concessionárias de energia “devem 348 milhões de euros” em impostos a Trás-os-Montes e “recusam-se a pagar um cêntimo” do que é devido ao território, denunciou esta segunda-feira, 9 de novembro, a Mesa da Secção de Municípios com Energias Renováveis.

A estrutura da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) divulgou hoje um comunicado com o título “Os transmontanos têm o direito de saber”, assinado pela presidente Ana Rita Dias, também presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar (Vila Real), e pelo vice-presidente, Eduardo Tavares, autarca de Alfândega da Fé (Bragança).

No texto dedicado ao processo de pagamento de impostos, salientam que as concessionárias de energia “devem ao território 348 milhões de euros”.

"E recusam-se pagar um cêntimo do que nos é devido e com o dinheiro obtido com a exploração dos nossos recursos naturais recorreram aos tribunais”, salienta esta secção da ANMP.

Segundo explica estrutura, a EDP, a Movhera e a Iberdrola “perderam todas as ações judiciais que correram no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, relativas ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e recusam-se ou não pagam as rendas devidas ao Baixo Sabor, Foz Tua e Alto Tâmega, pela aplicação do decreto-lei n.º 424/83, conforme o parecer n.º24/2024 da Procuradoria-Geral da República, homologado pela Ministra do Ambiente e Energia”.

Apesar de mais “uma recente tropelia”, nomeadamente de um acórdão do Tribunal Constitucional (TC), que põe em causa a constitucionalidade de normas de avaliação do Código do IMI (CIMI) em vigor há 23 anos, os municípios garantiram confiar “que vai prevalecer a boa interpretação da lei e o bom senso”.

“Estamos a um passo de obter uma vitória histórica e justa. Não baixaremos os braços”, frisam no comunicado.

Em concreto, o acórdão do TC considera inconstitucional o método de cálculo do imposto, ameaçando a cobrança do IMI das barragens e eólicas de 135 câmaras e, se a decisão for aplicada, as concessionárias de energias renováveis poderão deixar de pagar o IMI das barragens, dos parques eólicos e fotovoltaicos, mas, não só, também campos de golfe, estádios, multiúsos, industrias extrativas, químicas, cimenteiras e até bombas de combustível, entre outras, deixarão de pagar este imposto.

A decisão do TC, que data de setembro, surge depois de uma litigância entre a Acciona, gestora do Parque Eólico de Portal da Freita, e a Câmara de Amarante, no distrito do Porto.

Segundo o comunicado hoje divulgado, Trás-os-Montes é a “região do país mais rica em recursos naturais, nomeadamente para a produção de energias renováveis” e o “valor patrimonial tributário das barragens, dos parques eólicos e dos parques fotovoltaicos implantados no território é superior a 15 mil milhões de euros”.

“O que nos dá uma receita anual de IMI, à taxa mínima de 0,30%, de cerca de 45 milhões de euros. O rendimento obtido em 2025 pelas três maiores concessionárias de energia com a exploração das barragens construídas no nosso território foi de 941,8 milhões de euros”, pode ler-se no texto.

Acrescenta ainda que “a este valor somam-se mais de 135 milhões de euros obtidos com a exploração dos parques eólicos e fotovoltaicos, também implantados no território”.

“Se as concessionárias de energias pagarem uma taxa de 5% sobre o rendimento obtido com a exploração dos nossos recursos naturais, os municípios transmontanos arrecadarão mais 53 milhões e meio de euros”, contabilizam as autarquias.

E exemplificam que, só com o negócio da venda das seis das barragens da EDP ao grupo liderado pela ENGIE, por cerca de 2.200 milhões de euros, o imposto do selo e o IMT já liquidados à Movhera ascende a mais de 250 milhões de Euros.

“Estes 250 milhões de euros são receita de 10 municípios transmontanos. Importa ainda lembrar que nos últimos cinco anos, a Movhera, nas seis barragens do Douro Internacional, Baixo Sabor e Foz Tua, já faturou cerca de 2.020 milhões de euros”, sublinha a mesa de secção da ANMP.