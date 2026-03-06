México e EUA iniciam negociações para rever acordo de comércio livre a 16 de março

México e EUA revelaram quinta-feira que vão iniciar negociações em 16 de março para rever o acordo de comércio livre que moldou ambas as economias e manteve parte do comércio estável, apesar da política tarifária imprevisível de Donald Trump.

As negociações comerciais bilaterais antecedem a revisão, prevista para o final deste ano, do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), a mais recente versão dos acordos de comércio livre entre os EUA, o México e o Canadá, que datam do início da década de 1990 e interligam as economias dos três países norte-americanos.

O USMCA permitiu que o México evitasse grande parte das medidas protecionistas de Trump, uma vez que muitos produtos mexicanos estão abrangidos pelo acordo de comércio livre.

No entanto, não estão incluídos vários produtos, como os camiões médios e pesados, que enfrentam uma tarifa de 25%.

Uma tarifa de 50% sobre o aço, o alumínio e o cobre continua em vigor, assim como uma tarifa de 17% sobre o tomate mexicano.

O secretário da Economia do México, Marcelo Ebrard, indicou através da rede social X que a primeira ronda de negociações bilaterais foi agendada com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, e que irá abordar questões relacionadas com as regras de origem, o aumento da produção, a segurança da cadeia de abastecimento e a integração das economias para impulsionar a competitividade em relação a outras regiões.

O gabinete de Greer informou que, após as negociações iniciais, os dois lados se reunirão regularmente.

As relações entre os três parceiros do USMCA têm sido tensas ao longo do último ano devido às medidas protecionistas de Trump, que deixaram os mercados e os investidores apreensivos.

Ebrard e outros responsáveis mexicanos têm viajado regularmente a Washington e reunido com as autoridades norte-americanas para tentar neutralizar as ameaças das tarifas.

O México e o Canadá estão também a realizar negociações para reforçar a cooperação em matéria de comércio e segurança antes da revisão programada do USMCA, seis anos após a sua entrada em vigor.