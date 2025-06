1250 técnicos superiores da função pública aumentados em 263,15 euros já em 2024

As posições remuneratórias passam das atuais 14 para 11, "o que vai resultar em aumentos salariais diretos para cerca de 40 mil trabalhadores, já em 2024", garante o gabinete da Ministra da Presidência, em comunicado. Esta alteração, conjugada com o novo sistema de avaliação do desempenho (SIADAP), vai permitir a um trabalhador com um desempenho de "excelente", atingir o nível máximo em 27 anos em vez de 40, sublinha o Governo.

Além disso, explica a nota à imprensa, "a carreira passa a ter uma nova posição de entrada, deixando de existir a atual primeira posição, que corresponde a um salário base de 1122,84 euros. Desta forma, os cerca de 1250 técnicos superiores nesta posição passarão automaticamente para a nova posição de entrada, no valor de 1385,99 euros, em 2024". Apenas estes trabalhadores, que passam para a nova primeira posição da carreira e vão beneficiar de uma subida salarial de 263,15 euros já em 2024 vão perder pontos de avaliação.