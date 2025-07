40% dos juízes admite que comunicação social influencia decisões

Esta 4.ª edição do inquérito da RECJ incluiu uma pergunta nova: "Penso que a independência do poder judicial no meu país é reforçada por fazer parte da União Europeia, pela perspetiva de se tornar parte da União Europeia ou de fazer parte do EEE." E a resposta não deixa margem para dúvidas: 61% considera que a entrada na União Europeia reforçou a independência do poder judicial. As pontuações mais baixas aconteceram nas respostas oriundas dos países nórdicos. Ainda em relação à independência, os juízes avaliam-na positivamente. De acordo com o estudo, "numa escala de 10 pontos os juízes classificam a independência no seu país em média entre os 7,0 e os 9,8. O que, de acordo com a RECJ, mostra a consolidação gradual dessa independência ao longo dos anos.