Aeroporto de Lisboa. Comissão Técnica propõe desviar voos não comerciais para aliviar Portela

Nesse sentido, "o foco das intervenções no AHD deve ser orientado para soluções de novas infraestruturas com implementação no curto prazo, expeditas e não limitativas da operação corrente, bem como para soluções de otimização operacional que promovam a eficiência do uso da capacidade instalada", uma vez que a entrada em funcionamento da primeira fase do novo aeroporto pode demorar até 10 anos, refere o documento.