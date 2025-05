Agenda do Trabalho Digno é "para todos cumprirem" incluindo RTP, alerta ministra

Após a resposta da governante, Soeiro considerou que - face à falta de resposta aos trabalhadores por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), ao Conselho de Administração dizer que há um vazio legal e à falta de intervenção do Secretário de Estado (mesmo depois da reunião com trabalhadores) - o que "a senhora ministra diz é importante, o Conselho de Administração é que está errado, não há qualquer vazio legislativo".