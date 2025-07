Agricultores de Castelo Branco denunciam enormes problemas nas ajudas da PAC

"O processo de candidaturas às medidas do PEPAC integradas no PU2023 [Pedido Único], após vários prolongamentos, terminou no dia 01 de agosto e decorreu com enormes problemas para os agricultores devido à aplicação das novas regras do novo Quadro Comunitário de Apoio 2023-2027", denunciou, em comunicado, a ADACB.