Agroalimentar contra disparidades no IVA

Esta indústria diz ter vivido os últimos anos com apreensão, devido a fenómenos como a pandemia, a guerra na Ucrânia, dificuldades no abastecimento das matérias-primas, inflação e ao consequente aumento do custo dos produtos, o que provocou uma redução no consumo, e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a 'bazuca', ficou aquém do necessário.