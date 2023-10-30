AICCONPN: Licenciamentos de construções novas aumentam 3,4% até agosto

De acordo com a Síntese Estatística da Habitação, da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), ao nível do licenciamento municipal, até agosto, "verificou-se uma diminuição de 11,8%, em termos homólogos, no total de licenças emitidas para obras de construção nova ou de reabilitação em edifícios residenciais"..Já em relação "ao número de fogos licenciados em construções novas, regista-se um crescimento de +3,4%, em termos homólogos, o que traduz um total de 21.225 alojamentos", referiu..A AICCOPN lembrou ainda que até ao final do mês de agosto de 2023, o consumo de cimento no mercado nacional aumentou 0,7%, em termos homólogos acumulados, para 2,62 milhões de toneladas..A associação disse ainda que o novo crédito à habitação até ao mês de agosto "totalizou 12.392 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 13,3%, em termos homólogos", sendo que "quanto à evolução da taxa de juro implícita no crédito à habitação, verifica-se uma subida de 3,08 pontos percentuais, para 4,09%, em agosto"..Neste mês, no valor mediano de avaliação de habitação para efeitos de crédito bancário, "apurou-se uma valorização de 8,8%, em termos homólogos, em face de variações de 8,2% nos apartamentos, e de 6,3% nas moradias"..A associação analisou a evolução do mercado na Madeira, destacando que, "o número de fogos licenciados em construções novas nos 12 meses terminados em agosto, foi de 1.119, o que traduz um aumento de 24,3%, face aos 900 alojamentos licenciados nos 12 meses anteriores"..No que diz respeito "ao valor de avaliação bancária na habitação, verificou-se, nesta região, uma variação homóloga de 23,7% em agosto".