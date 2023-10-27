AICCOPN. Atividade na reabilitação urbana aumentou 4,8% em setembro

O nível de atividade na reabilitação urbana cresceu 4,8% em setembro em termos homólogos, mantendo assim a tendência de recuperação que tem marcado os últimos meses, adiantou a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).."No mês de setembro, de acordo com a informação recolhida no inquérito mensal, realizado pela AICCOPN junto dos empresários do setor que atuam no segmento da reabilitação urbana, observa-se a manutenção da tendência de recuperação dos principais indicadores", indicou a associação, em comunicado..Assim, no que diz respeito ao índice nível de atividade, "regista-se um aumento de 4,8%, em termos homólogos", referiu..No que diz respeito à carteira de encomendas, a associação apurou "uma diminuição de 7,3%, em termos homólogos, o que corresponde a uma melhoria face às variações de -7,8% e de -12,5%, observadas em agosto e julho, respetivamente", indicou..Por outro lado, em setembro, a estimativa quanto à produção contratada "fixou-se em 9,2 meses, o que traduz um aumento face aos 8,9 meses apurados em agosto".