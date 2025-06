Alteração no financiamento de tarifa social vai agravar conta da luz

A tarifa social, que pretende apoiar as famílias economicamente mais vulneráveis com um desconto na fatura da luz, vai passar a ser suportada por todos os consumidores. Até aqui, eram as empresas produtoras de eletricidade a custear a tarifa. Ora, citado pelo Correio da Manhã, Vítor Machado, representante da Deco no Conselho Tarifário da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), diz que esta alteração terá um impacto na tarifa na ordem dos 2%.