Amortizações de títulos superam emissões em 620 milhões de euros em julho

"Em julho, as amortizações de títulos foram superiores às emissões em 0,6 mil milhões de euros", refere o banco central num comunicado hoje divulgado, em que acrescenta que "as amortizações de ações superaram as emissões em 2,7 mil milhões de euros e, em sentido contrário, as emissões de títulos de dívida ultrapassaram as amortizações em 2,1 mil milhões de euros".