Amortizações do crédito da casa disparam 64% para 6,4 mil milhões

Com 90% do stock de empréstimos hipotecários a possuírem, pelo menos, uma componente variável, isto é, indexada à Euribor, segundo os dados do supervisor, várias famílias viram o seu orçamento asfixiar por conta da subida das taxas de juro, levada a cabo pelo Banco Central Europeu (BCE) desde julho do ano passado. De acordo com a Deco, mais de 20 mil famílias já procuraram os seus serviços para obter orientação e ajuda a encontrar soluções para mitigar os efeitos do aumento do custo de vida, sobretudo no crédito à habitação.