Analistas divididos se Standard&Poor's melhora perspetiva da dívida soberana portuguesa

"Portugal poderá ser gravemente afetado no seu crescimento económico através das taxas de juro de referência do BCE, uma vez que o país está demasiado exposto ao crédito à habitação com taxa variável. A contínua subida das taxas e a sua permanência [em níveis elevados] por um período longo poderá impactar no crescimento do consumo e por sua vez ter impacto na produção", aponta.