António Costa Silva: "Estamos a aperfeiçoar a lei das startups para atrair mais investimento"

No último dia da mostra tecnológica foi tempo de premiar as startups mais promissoras. O vencedor do melhor pitch entre 75 empresas finalistas, escolhidas a partir das 2600 participantes, foi a brasileira Inspira que se propõe a reformular o sistema jurídico, utilizando a inteligência artificial. Kinderpedia e Cognimate completaram o pódio final que este ano não contou com a presença de nenhuma startup portuguesa. Ainda assim, entre as 75 que subiram ao palco para apresentar os seus pitchs ao longo de três dias, 15 eram de origem nacional.

Já no programa "Road 2 Web Summit", promovido pela Startup Portugal, em parceria com a Galp e a Web Summit, participaram 115 startups de todo o país. A "mais promissora" foi a Ethiack, uma plataforma que visa diminuir o fosso entre as novas tecnologias criadas e a segurança, que levou para casa 15 mil euros. As restantes vencedoras, que receberam cinco mil euros cada, foram a Jupiter App, que apresenta uma solução para combater a burocracia através da transformação do sistema fiscal para trabalhadores freelancers, e a Actif, que se dedica a promover uma solução para ajudar os idosos a combater o sedentarismo.