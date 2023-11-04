Apoio de cinco milhões para empresas turísticas afetadas pelos incêndios de agosto

O Governo lançou duas linhas de apoio para os projetos turísticos atingidos pelos incêndios de agosto, no valor global de cinco milhões de euros. A medida anunciada hoje pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, abrange empresas dos concelhos de Odemira, Aljezur, Monchique, Proença-a-Nova e Castelo Branco..Uma das linhas, de três milhões de euros, será de apoio à tesouraria e ao investimento, e outra, de dois milhões de euros, destina-se a ajudar na regeneração, valorização turística e promoção dos territórios, avança o gabinete do ministro da Economia e do Mar, em comunicado..A Linha Regenerar Empresas do Turismo, de três milhões, "está disponível para todas as empresas de turismo localizadas nos territórios impactados, com o limite máximo de 400 mil euros por projeto e uma taxa de comparticipação de 90% podendo ter apenas a natureza de fundo perdido até aos 200 mil euros ou apresentar uma dimensão compósita entre fundo perdido e incentivo reembolsável, à taxa zero, em montantes superiores aos 200 mil euros", explica o ministério na nota à imprensa..A Linha Regenerar Territórios, por sua vez, "dirige-se a entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos com o limite máximo absoluto de 400 mil euros por projeto, a fundo perdido, com uma taxa de comparticipação de 90%"..As empresas interessadas têm de formalizar a candidatura a estes apoios no Turismo de Portugal..Foi também assinado hoje em Odemira "um protocolo entre as Entidades Regionais de Turismo do Alentejo e do Algarve para uma campanha conjunta de promoção turística dedicada ao mercado interno e externo do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, adianta ainda o ministério.