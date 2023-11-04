DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Apoio de cinco milhões para empresas turísticas afetadas pelos incêndios de agosto

Governo anunciou duas linhas de apoio financeiro para as empresas do setor turístico dos concelhos de Odemira, Aljezur, Monchique, Proença-a-Nova e Castelo Branco, afetadas pelos incêndios florestais de agosto em 2023.
O Governo lançou duas linhas de apoio para os projetos turísticos atingidos pelos incêndios de agosto, no valor global de cinco milhões de euros. A medida anunciada hoje pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, abrange empresas dos concelhos de Odemira, Aljezur, Monchique, Proença-a-Nova e Castelo Branco.

Uma das linhas, de três milhões de euros, será de apoio à tesouraria e ao investimento, e outra, de dois milhões de euros, destina-se a ajudar na regeneração, valorização turística e promoção dos territórios, avança o gabinete do ministro da Economia e do Mar, em comunicado.

A Linha Regenerar Empresas do Turismo, de três milhões, "está disponível para todas as empresas de turismo localizadas nos territórios impactados, com o limite máximo de 400 mil euros por projeto e uma taxa de comparticipação de 90% podendo ter apenas a natureza de fundo perdido até aos 200 mil euros ou apresentar uma dimensão compósita entre fundo perdido e incentivo reembolsável, à taxa zero, em montantes superiores aos 200 mil euros", explica o ministério na nota à imprensa.

A Linha Regenerar Territórios, por sua vez, "dirige-se a entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos com o limite máximo absoluto de 400 mil euros por projeto, a fundo perdido, com uma taxa de comparticipação de 90%".

As empresas interessadas têm de formalizar a candidatura a estes apoios no Turismo de Portugal.

Foi também assinado hoje em Odemira "um protocolo entre as Entidades Regionais de Turismo do Alentejo e do Algarve para uma campanha conjunta de promoção turística dedicada ao mercado interno e externo do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, adianta ainda o ministério.

