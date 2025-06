Aposta nos Certificados de Aforro com recuo superior a 40% em julho

Os Certificados de Aforro voltaram a captar investimento em julho, mas a um ritmo mais comedido do que o verificado até ao quinto mês do ano. De acordo com os dados divulgados ontem pelo Banco de Portugal (BdP), o montante aplicado pelas famílias no produto de poupança do Estado foi de 389,5 milhões de euros, o que fez com que as subscrições líquidas ascendessem a 33,6 mil milhões de euros.