Associação de Distribuição de Águas quer gestão de água no topo da agenda política

"O setor em Portugal está preparado. (...) Nós sabemos como fazer. O que é que falta então? Apetece-me citar ao grande poeta e pintor Almada Negreiros que disse todas esta frase extraordinária que ficou marcada: "Todas as palavras que podem salvar o mundo, já foram ditas, só falta salvar o mundo". Ora esse salvar o mundo é termos as opções políticas claramente definidas por quem as toma e decide e colocar no topo da agenda política nacional esta questão", defendeu Rui Godinho, esta quarta-feira, no debate de encerramento do Encontro Nacional de Entidades Gestoras da Água (ENEG), a decorrer em Gondomar.