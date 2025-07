Associação lamenta discriminação salarial nos cuidados continuados face à Função Pública

Pegando nas contas dos associados da ANCC, o estudo concluiu que as Unidades de Média Duração e Reabilitação (UMDR) foram as que tiveram maior prejuízo mensal por utente no ano passado. Esta valência, que o Estado financia com 95,84Euro/utente/dia, teve um prejuízo de 10,40Euro/utente/dia em 2022, um valor que sobe para 15,01Euro quando se tem em conta o peso da atualização dos salários este ano e para 16,68Euro se for considerada a inflação.