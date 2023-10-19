DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Atividade económica abranda em agosto e clima económico cai em setembro

Indicador de confiança dos consumidores diminuiu em agosto e setembro, após ter registado no mês anterior o valor máximo desde fevereiro de 2022.
O indicador de atividade económica abrandou em agosto e o indicador de clima económico diminuiu em setembro, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a "Síntese Económica de Conjuntura" do INE, o indicador de atividade económica, que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que refletem a evolução da economia, diminuiu em termos homólogos em agosto.

Por sua vez, o indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas, diminuiu entre julho e setembro, após ter estabilizado no mês precedente.

Os indicadores de curto prazo relativos à atividade económica na perspetiva da produção, disponíveis para agosto, apontam, em termos homólogos, para uma desaceleração em volume da construção e nominal dos serviços e para diminuições na indústria.

Já na perspetiva da despesa, o indicador de atividade económica diminuiu em agosto, tendo os indicadores de consumo privado e de investimento desacelerado.

O organismo de estatística dá também nota de que o indicador de confiança dos consumidores diminuiu em agosto e setembro, após ter registado no mês anterior o valor máximo desde fevereiro de 2022, na sequência da trajetória ascendente iniciada em dezembro.

