Aumento de custos inviabiliza construção de 26 mil casas previstas no PRR

Quanto ao pacote Mais Habitação, aprovado de novo pela maioria socialista no Parlamento após o veto do Presidente da República, o economista defende que as medidas são "ótimas para mitigar problemas de quem está no mercado", mas que o problema da habitação não está nos atuais inquilinos e proprietários, "está em quem quer entrar no mercado e não consegue". "Não vejo medidas dirigidas aos jovens, que são os que hoje não têm acesso ao mercado, nem através da compra, com crédito, nem via arrendamento", sublinha.