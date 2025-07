Aumento do preço das casas desacelera para 0,8% em agosto face a julho

Os preços das casas subiram 0,8% em agosto face julho, e 12,2% em comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário (CI). Esta evolução consolida a "tendência de estabilização observada nos últimos meses", sublinha a empresa, recordando "que, depois de um arranque de ano em aceleração, as oscilações mensais dos preços suavizaram a partir de abril, posicionando-se, desde então, em patamares inferiores a 1%".