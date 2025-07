Aumentos na Função Pública só cobrem inflação em salários até mil euros

De acordo com as previsões de seis instituições nacionais e internacionais (IHPC), a inflação para este ano será de 5,3%, percentagem que, de acordo com os valores propostos pelo executivo, só está garantida nos salários até aos 964,62 euros. Se apenas se considerar a inflação de 5,1% prevista pelo governo, o valor só é coberto até ao nível correspondente aos 1017,56 euros.