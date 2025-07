Autoestradas renderam 1149 milhões de euros em 2022

As receitas das autoestradas atingiram os 1149 milhões de euros em 2022, um acréscimo de 144 milhões de euros face ao ano anterior, e um valor de mais de três milhões diários, de acordo com dados da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens e conforme noticiado pelo Correio da Manhã.