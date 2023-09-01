Autoeuropa quer rescindir com trabalhadores temporários devido a paragem

O coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa confirmou esta sexta-feira à agência Lusa que a empresa pretende rescindir contratos a termo incerto, mas lembrou que o tema será abordado na reunião com a administração na próxima semana..O Jornal Económico revelou, também esta sexta-feira, que teve acesso a uma comunicação interna em que a empresa refere a intenção de rescindir os contratos com os trabalhadores temporários, como confirmou à agência Lusa o coordenador da CT, Rogério Nogueira..Segundo o coordenador da CT da Autoeuropa, "há, de facto, uma comunicação interna em que a empresa manifesta a intenção de rescindir os contratos com os cerca de 100 trabalhadores temporários, mas essa é uma questão que será abordada na reunião da CT com a administração" na próxima segunda e terça-feira..Rogério Nogueira acrescentou que a CT está preocupada com todos os trabalhadores da empresa e garante "total empenho para que também sejam encontradas soluções alternativas para os trabalhadores temporários, que não passem pela rescisão dos contratos"..A CT da Autoeuropa revelou na quinta-feira que a empresa vai fazer uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, e que pretende aplicar o 'lay-off' nesse período, mas não adiantou qualquer informação relacionada com a rescisão de contratos com trabalhadores temporários..A paragem de produção na Autoeuropa deve-se às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia, que foi "severamente afetado" pelas condições climatéricas que se fizeram sentir naquele país no passado mês de agosto..A administração da empresa informou na quinta-feira que "irá aplicar o 'lay-off' na paragem de produção de nove semanas", de 11 de setembro a 12 de novembro, devido à falta de componentes, mas admitiu que "esse período poderá ser reduzido com o evoluir da solução do problema"..O 'lay-off' é uma medida que prevê a redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão temporária dos contratos de trabalho, devido a motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, incluindo catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade económica dessa empresa e a manutenção dos postos de trabalho..A CT e a administração da Autoeuropa reúnem-se na segunda e na terça-feira para discutir as condições financeiras do 'lay-off´, mas os representantes dos trabalhadores defendem que a empresa tem todas as condições para garantir os rendimentos de todos os colaboradores.