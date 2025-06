Avaliação bancária subiu 7,6% em julho para 1 525 euros por metro quadrado

Quanto às moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi, em julho de 2023, de 1 184 euros/m2, mais 4,9% do que em igual mês do ano anterior. O Algarve (2 144 euros/m2) e a Área Metropolitana de Lisboa (2 022 euros/m2) lideram com os valores mais elevados, tendo o Centro e o Alentejo registado os valores mais baixos (960 euros/m2 e 1 026 euros/m2, respetivamente). O Alentejo apresentou o maior crescimento homólogo (12,6%). Não houve reduções do valor em nenhuma região.