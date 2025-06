Avaliação das habitações pelos bancos nunca foi tão elevada

Sublinha o INE que, de acordo com o índice do valor mediano de avaliação bancária, em julho de 2023, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação 42,7%, 33,9%, 8,3% e 3,7% superiores à mediana do país.

Beira Baixa, Alto Alentejo e Alto Tâmega foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-47,5%, -47,3% e -46,6%).