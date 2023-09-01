DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Avisos do programa de incentivos Construir 2030 nos Açores todos abertos

A 2 de agosto, abriram as candidaturas para o aviso destinado aos Pequenos Negócios e ao longo do mês foram abertos os restantes avisos, estando o mais recente, para Negócios Estruturantes, disponível desde 31 de agosto.
Os avisos do sistema de incentivos Construir 2030, nos Açores, que têm uma dotação global de 360 milhões de euros, já estão todos abertos, adiantou esta sexta-feira o secretário regional das Finanças.

"Já temos todos os avisos do Construir 2030 disponíveis. Quer seja dos Negócios Estruturantes, quer seja dos Negócios de Base Regional, quer seja para o Jovem Investidor ou para os Pequenos Negócios, estão todos os avisos abertos, em condições de os empresários poderem aceder ao Construir 2030", afirmou o titular da pasta das Finanças, Duarte Freitas.

O governante falava, em Angra do Heroísmo, na inauguração da remodelação das instalações da Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC), na Rua da Sé, que passam agora a acolher também a Rede Integrada de Apoio ao Empresário (RIAE).

O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública revelou ainda que o instrumento financeiro Capital Participativo Açores, para montantes até 200 mil euros, "ficará disponível em poucas semanas".

Duarte Freitas destacou a importância da RIAE no apoio às candidaturas à linha de Pequenos Negócios, destinada a projetos até 50 mil euros.

"Não serão necessários apoios de consultoria económica e nas próprias lojas RIAE poderão obter apoio - e temos os nossos colaboradores a serem formados para tal - para poderem apresentar os seus projetos de uma forma simplificada, desburocratizada e muito próxima dos cidadãos empresários", salientou.

As instalações hoje inauguradas são as segundas na região a integrar RIAC e RIAE no mesmo espaço, mas o objetivo do executivo é alargar este conceito a todas as ilhas do arquipélago.

"Nos próximos dois ou três meses vamos inaugurar mais cinco espaços com este conceito. Este é o segundo, vamos ter mais cinco até ao final do ano, ficando a rede quase completa", explicou Duarte Freitas.

Os empresários dos Açores contam ainda com um número de apoio gratuito, operacionalizado pela RIAC, em que "cerca de 30% das chamadas ficam resolvidas no primeiro contacto".

"Há uma maior facilidade e uma maior proximidade com os empresários", sublinhou o titular da pasta das Finanças.

