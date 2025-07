Bancos com mais crédito à habitação em risco no segundo trimestre

Para fazer face ao grande aumento dos custos com crédito à habitação, o Governo aprovou a semana passada o alargamento da medida da bonificação dos juros (em que o Estado paga parte do aumento dos juros) e um mecanismo em que as famílias podem pedir ao banco que fixe a sua prestação do crédito por um período de dois anos e por um valor mais baixo do que o atual (o que não pagarem durante esses dois anos será cobrado nos anos restantes do contrato de crédito).