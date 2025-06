Dinheiro Vivo

BCP vende malparado no valor de 65 milhões de euros perante aumento de insolvências

No final de junho, a instituição bancária vendeu a sua posição no Fundo de Reestruturação Empresarial, que gere as exposições avaliadas em cerca de 70 milhões de euros da banca à fabricante de cabos elétricos Cabelte e ao grupo de cerâmica Carlos Cardoso da Mota.