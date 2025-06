BEI empresta 60 milhões de euros ao porto de Leixões para melhoria das acessibilidades marítimas

A cerimónia de assinatura realizou-se na segunda-feira, no porto de Leixões, na presença do ministro das Infraestruturas, João Galamba, com a participação do vice-presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix e do presidente da APDL, João Pedro Neves, que sublinharam a importância deste investimento para financiar a modernização e expansão "do mais importante porto do Noroeste da Península Ibérica, em termos de carga e contentores".