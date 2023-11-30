Bloco de Esquerda quer eleições regionais nos Açores "a curto prazo"

O BE/Açores defendeu, esta quinta-feira, a realização de eleições para a Assembleia Legislativa açoriana "a curto prazo", numa audiência com o Presidente da República, na sequência da crise política após o chumbo do orçamento regional para 2024.."Tendo em conta que este chumbo do orçamento não foi apenas uma chumbo do orçamento, mas uma rutura que já vinha de trás, parece-nos que uma saída para este impasse significa a convocação de eleições antecipadas a breve prazo", disse António Lima, dirigente do BE/Açores, à saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa..O deputado açoriano realçou que o chumbo do orçamento "foi o culminar de uma situação de instabilidade" de um governo regional de maioria (PSD/CDS-PP/PPM), que "não resolveu os problemas essenciais com que os Açores estão confrontados"..António Lima afirmou ainda que o Bloco não propõe uma data concreta para as legislativas regionais antecipadas, mas defendeu que não podem coincidir com os outros atos eleitorais previstos para 2024 (eleições antecipadas para a Assembleia da República, em março, e eleições europeias, em junho), para que os problemas dos açorianos não sejam "abafados" e "tenham um espaço próprio" de discussão..O Presidente da República está a ouvir no Palácio de Belém, em Lisboa, os partidos representados no parlamento açoriano sobre a situação política na região, após o chumbo do Plano e Orçamento para 2024, e a possibilidade de dissolução da assembleia regional..Os documentos foram chumbados na quinta-feira passada, na votação na generalidade, com os votos contra de IL, PS e BE e as abstenções do Chega e do PAN..Os partidos que integram o Governo dos Açores e o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) votaram a favor dos documentos..O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciou que o executivo tenciona apresentar uma nova proposta de Orçamento regional, tal como previsto na Lei de Enquadramento do Orçamento da Região Autónoma dos Açores.O executivo chefiado por José Manuel Bolieiro deixou de ter apoio parlamentar maioritário desde que um dos dois deputados eleitos pelo Chega se tornou independente e o deputado da Iniciativa Liberal (IL) rompeu com o acordo de incidência parlamentar. O Governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM mantém um acordo de incidência parlamentar com o agora deputado único do Chega..A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado é independente (eleito pelo Chega).