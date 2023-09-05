Bolsa de Lisboa abre a cair 0,45%

A Bolsa de Lisboa abriu em terreno negativo esta terça-feira com o índice PSI (Portugal Stock Index) a cair 0,45% para os 6 155,50 pontos..Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou na linha de água, tendo o seu principal índice (PSI) subido 0,02% para 6 183,46 pontos, num dia de quedas para a maioria das bolsas europeias..Das 16 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta, seis em baixa e duas terminaram a sessão inalteradas (Semapa para 13,34 euros e Corticeira Amorim para 10,42 euros)..A maré foi vermelha entre as principais bolsas europeias, com Madrid a cair 0,35%, Paris 0,24%, Londres 0,16%, Frankfurt 0,10% e Milão 0,01%.