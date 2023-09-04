Bolsa de Lisboa abre a subir 0,33%

A Bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo esta segunda-feira, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,33% para os 6 202,48 pontos..Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a subir 0,13% para 6 182,07 pontos, contrariando a tendência verificada na maioria das restantes principais bolsas europeias..Das 16 cotadas que integram o PSI, seis subiram, nove desceram e a Corticeira Amorim ficou inalterada em 10,12 euros..No resto da Europa, Frankfurt recuou 0,67%, Madrid 0,59% e Paris 0,27%, enquanto Londres somou 0,34%.