DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Bolsa de Lisboa abre a subir 0,33%

Na sexta-feira, das 16 cotadas que integram o PSI, seis subiram, nove desceram e a Corticeira Amorim ficou inalterada em 10,12 euros.
Publicado a

A Bolsa de Lisboa abriu em terreno positivo esta segunda-feira, com o índice PSI (Portugal Stock Index) a subir 0,33% para os 6 202,48 pontos.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a subir 0,13% para 6 182,07 pontos, contrariando a tendência verificada na maioria das restantes principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, seis subiram, nove desceram e a Corticeira Amorim ficou inalterada em 10,12 euros.

No resto da Europa, Frankfurt recuou 0,67%, Madrid 0,59% e Paris 0,27%, enquanto Londres somou 0,34%.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt