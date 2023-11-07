DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Buscas na residência oficial do PM. Chefe de gabinete de Costa entre os detidos

Foram detidos Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, Diogo Lacerda Machado, consultor próximo de Costa, e o presidente da Câmara de Sines. Costa já esteve em Belém.
A PSP está a realizar esta terça-feira buscas na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, e nos Ministérios do Ambiente e Infraestruturas, avança o Público, adiantando que já foram detidos Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, Diogo Lacerda Machado, consultor próximo de Costa, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas (PS), e dois executivos de empresas.

O jornal acrescenta que os ministros Duarte Cordeiro e João Galamba serão constituídos arguidos, assim como o ex-ministro João Pedro Matos Fernandes. Todos estão a ser alvo de buscas.

Está em causa o processo que investiga os negócios do lítio, em Montalegre, assim como "uma investigação criminal relacionada com um megaprojeto na área do hidrogénio verde em Sines, e cujo investimento se previa que pudesse superar os 1,5 mil milhões de euros", escreve o Público. Estarão a ser realizadas cerca de 40 buscas.

Fonte da PSP referiu à Lusa que foram mobilizados cerca de 140 polícias para a operação de buscas e que o inquérito está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

António Costa já esteve em Belém para falar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro, a pedido do chefe do Governo, terá durado cerca de meia hora.

A assessoria de comunicação do primeiro-ministro confirmou, entretanto, a existência de buscas no gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que não há comentários por parte de São Bento à ação da justiça. "Confirmamos que há buscas no gabinete do chefe de gabinete [Vítor Escária]. Não comentamos a ação da justiça", disse à Lusa fonte da assessoria de António Costa.

Também o Ministério do Ambiente e da Ação Climática confirmou a realização de buscas da PSP nas suas instalações. Fonte oficial do ministério de Duarte Cordeiro disse, no entanto, não conhecer ainda o motivo das buscas.

O DN apurou que as autoridades chegaram à Câmara Municipal de Sines às 05:00, tendo encerrado as instalações da autarquia. Os funcionários não podem entrar no edifício da câmara municipal. "Estão a decorrer diligências pelas autoridades no interior do edifício da câmara e todos os funcionários encontram-se no exterior", referiu à Lusa fonte do município. No local, "aguarda-se a chegada do Ministério Público" para participar nessas mesmas diligências, segundo a mesma fonte contactada pela Lusa.

Em novembro de 2020, a revista Sábado noticiou que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) tinha aberto um inquérito sobre suspeitas de tráfico de influência e corrupção no projeto de hidrogénio. João Galamba, na altura secretário de Estado adjunto e da Energia, era um dos investigados.

"Indícios de crimes de corrupção e tráfico de influência" em negócios associados ao projeto do hidrogénio verde estavam na mira das autoridades. De acordo com a revista, a investigação terá sido desencadeada por uma denúncia enviada ao Ministério Público em 2019, alertando para suspeitas de favorecimento de grupos empresariais no plano nacional do hidrogénio.

A Sábado referia, na altura, que a investigação visava relações "entre membros do governo e elementos de grandes empresas privadas do consórcio integrado pela EDP, Galp, REN, Martifer e Vestas".

Fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou ao DN, em novembro de 2020, "apenas a existência de um inquérito a correr termos no DCIAP" e que o mesmo encontrava-se "em investigação", não tendo, na altura, arguidos constituídos, estando em "segredo de justiça".

