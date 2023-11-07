Buscas na residência oficial do PM. Chefe de gabinete de Costa entre os detidos

A PSP está a realizar esta terça-feira buscas na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, e nos Ministérios do Ambiente e Infraestruturas, avança o Público, adiantando que já foram detidos Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, Diogo Lacerda Machado, consultor próximo de Costa, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas (PS), e dois executivos de empresas..O jornal acrescenta que os ministros Duarte Cordeiro e João Galamba serão constituídos arguidos, assim como o ex-ministro João Pedro Matos Fernandes. Todos estão a ser alvo de buscas..Está em causa o processo que investiga os negócios do lítio, em Montalegre, assim como "uma investigação criminal relacionada com um megaprojeto na área do hidrogénio verde em Sines, e cujo investimento se previa que pudesse superar os 1,5 mil milhões de euros", escreve o Público. Estarão a ser realizadas cerca de 40 buscas..Fonte da PSP referiu à Lusa que foram mobilizados cerca de 140 polícias para a operação de buscas e que o inquérito está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)..António Costa já esteve em Belém para falar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro, a pedido do chefe do Governo, terá durado cerca de meia hora..A assessoria de comunicação do primeiro-ministro confirmou, entretanto, a existência de buscas no gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, acrescentando que não há comentários por parte de São Bento à ação da justiça. "Confirmamos que há buscas no gabinete do chefe de gabinete [Vítor Escária]. Não comentamos a ação da justiça", disse à Lusa fonte da assessoria de António Costa..Também o Ministério do Ambiente e da Ação Climática confirmou a realização de buscas da PSP nas suas instalações. Fonte oficial do ministério de Duarte Cordeiro disse, no entanto, não conhecer ainda o motivo das buscas..O DN apurou que as autoridades chegaram à Câmara Municipal de Sines às 05:00, tendo encerrado as instalações da autarquia. Os funcionários não podem entrar no edifício da câmara municipal. "Estão a decorrer diligências pelas autoridades no interior do edifício da câmara e todos os funcionários encontram-se no exterior", referiu à Lusa fonte do município. No local, "aguarda-se a chegada do Ministério Público" para participar nessas mesmas diligências, segundo a mesma fonte contactada pela Lusa..Em novembro de 2020, a revista Sábado noticiou que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) tinha aberto um inquérito sobre suspeitas de tráfico de influência e corrupção no projeto de hidrogénio. João Galamba, na altura secretário de Estado adjunto e da Energia, era um dos investigados.."Indícios de crimes de corrupção e tráfico de influência" em negócios associados ao projeto do hidrogénio verde estavam na mira das autoridades. De acordo com a revista, a investigação terá sido desencadeada por uma denúncia enviada ao Ministério Público em 2019, alertando para suspeitas de favorecimento de grupos empresariais no plano nacional do hidrogénio..A Sábado referia, na altura, que a investigação visava relações "entre membros do governo e elementos de grandes empresas privadas do consórcio integrado pela EDP, Galp, REN, Martifer e Vestas"..Fonte da Procuradoria-Geral da República confirmou ao DN, em novembro de 2020, "apenas a existência de um inquérito a correr termos no DCIAP" e que o mesmo encontrava-se "em investigação", não tendo, na altura, arguidos constituídos, estando em "segredo de justiça".