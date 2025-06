Dinheiro Vivo

Campanha para legislativas na Madeira começa hoje com 13 candidaturas a 47 lugares

Nas anteriores regionais na Madeira, em 2019, o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta que detinha no arquipélago desde 1976, elegendo 21 deputados, e formou uma coligação com o CDS-PP, com três representantes no hemiciclo, para continuar a assegurar a governação.