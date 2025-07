Dinheiro Vivo

Caso EDP: Passos Coelho recusa quaisquer favorecimentos a Ricardo Salgado

Antigo líder do Governo foi também questionado sobre os projetos de Potencial Interesse Nacional, que se tornaram uma aposta no Governo de José Sócrates que tinha Manuel Pinho como ministro da Economia e que continuaram no seu executivo, garantindo que não serviam para contornar a lei.