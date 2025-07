Cerca de 1600 doentes internados inapropriadamente aguardam resposta social

Segundo os dados avançados por Fernando Araújo na Comissão de Saúde, onde está ser ouvido a pedido do PSD "com vista a permitir avaliar a execução das medidas de redução dos denominados internamentos sociais nos hospitais do SNS", 580 utentes aguardavam no final de agosto uma "resposta exclusivamente social", dos quais 244 no Norte, 284 em Lisboa e os restantes nas outra regiões do país.