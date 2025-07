Certificados de Aforro caem pela primeira vez em quase três anos

No mesmo sentido, os Certificados do Tesouro, outro produto de poupança do Estado, voltaram a cair em novembro pelo 25.º mês consecutivo, totalizando 11,21 mil milhões de euros, menos 236,89 milhões do que no mês precedente. Relativamente ao período homólogo, quando se verificava um stock de 15,55 mil milhões, traduz-se isto numa quebra de 27,9%, ou 4,34 mil milhões de euros, em termos nominais.