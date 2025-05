CGTP-IN/Açores pede redução do horário de trabalho para 35 horas em 2024

Como principais reivindicações para 2024, a comissão coordenadora da CGTP-IN/Açores apresenta o aumento do Acréscimo Regional do Salário Mínimo Nacional de 5% para 10%, "considerando o aumento da inflação e o diferencial do custo de vida entre os Açores e o continente", e o aumento salarial de 15%, "num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores, com efeitos a 01 de janeiro".