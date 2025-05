CIP e Associação BRP formalizam entrada no programa PRO_MOV

"A responsabilidade que hoje formalizamos publicamente representa um forte compromisso do tecido empresarial nacional, em particular dos nossos associados e empresas externas que trouxemos para o programa, nos portugueses, mas também no país, pois só com pessoas mais qualificadas e realizadas conseguiremos ultrapassar os desafios do mercado de trabalho e alcançar os níveis de crescimento, remuneração e bem-estar social que todos tanto desejamos", afirma Vasco de Mello, presidente da Associação BRP, citado no comunicado.