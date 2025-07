Cobrança de dívidas dá prémios de 1,4 milhões na Segurança Social

Na passada sexta-feira também os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ficaram a saber em que termos seriam recompensados pelo seu desempenho em 2022. Em portaria, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, indica que os funcionários do fisco vão receber 5% da receita proveniente de cobranças coercivas, a percentagem máxima permitida por lei. Segundo a Conta Geral do Estado de 2022, essa receita atingiu os 1071 milhões de euros, fazendo com que o valor a distribuir pelos trabalhadores da AT seja de 53,6 milhões. Será este o montante a transferir para o Fundo de Estabilização Tributário, através do qual os trabalhadores recebem o prémio.