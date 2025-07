Coleta de IMT rende às autarquias 1,7 mil milhões de euros em 2022

Os dados constam do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, divulgado na quinta-feira, que demonstra que as receitas fiscais continuam a ser a maior parcela da receita autárquica, com um peso superior a 35%. No caso específico do IMT, nos 308 municípios, só a recolha deste imposto aumentou em 351,5 milhões de euros, mais 26,1% do que em 2021, totalizando, então, 1,7 mil milhões de euros.