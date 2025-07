Colheita de Pera Rocha do Oeste desce 13% para 107 mil toneladas

No caso do Oeste, a ANP estima que 51% das peras colhidas sejam de calibres inferiores a 60 mm e 49% de calibres superiores, representando "uma ligeira melhoria relativamente a 2022", mas ficando "aquém do registado em 2021, ano em que mais de 63% dos frutos teve calibre superior a 60 mm". Relativamente às peras com menos de 55 mm, a previsão é de que em 2023 representem 22% do total.