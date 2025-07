Dinheiro Vivo

Comboio Histórico do Douro tornou-se rentável pela primeira vez em 2023

O programa do Comboio Histórico do Douro arrancou no final da década de 90. Percorre o Património Mundial da UNESCO, entre as estações do Peso da Régua (distrito de Vila Real) e a do Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão (Alijó).