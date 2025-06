Comércio e serviços já pesam mais de 70% na riqueza nacional

A atividade tornou-se, desta forma, e desde a década de 80, mais relevante do que todas as outras juntas, no que toca ao seu peso relativo do contributo para o Valor Acrescentado Bruto (VAB) da economia portuguesa (50%). O contributo aumentou com o passar dos anos e, em 2018, o comércio e os serviços já pesavam quase três quartos (72,1%) de toda a riqueza criada no país.